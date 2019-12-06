كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن مقتل قائد ميليشيا الحوثي و9 من مرافقيه في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، عن مقتل قائد ميليشيا الحوثي في جبهة باقم بمحافظة صعدة، مع 9 من مرافقيه، وأسر إثنين آخرين.

وأكد قائد محور أزال في الجيش اليمني العميد ياسر الحارثي، على أن القيادي الحوثي وتسعة من مرافقيه قتلوا، بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم محافظة صعدة.

وقال قائد محور أزال بالجيش اليمني، إن المدعو المرتضى علي الشريف، قائد مجاميع الميليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا حتفهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش في مديرية باقم.

كما أشار العميد الحارثي، إلى أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر اثنين من الميليشيات الانقلابية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وذكر قائد محور آزال، أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشيات على مثلث باقم، مجز، الصفراء؛ حيث تم نصب كمين لهم، مما أدى إلى مصرع قائد العملية "المرتضى الشريف" ومرافقيه، لافتا إلى مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر الميليشيا تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.

وتدور معارك شبه يومية في عدد من جبهات القتال بصعدة تتكبد فيها الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.