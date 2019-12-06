” صراع حول بقعة أرضية بسطات ينتهي بجريمة قتل.. أداة الجريمة: “حجرة

لقي سبعيني مصرعه قبيل قليل من مساء اليوم الخميس، بعد شجار مع أحد جيرانه بعد نزاع حول بقعة أرضية، بدوار أولاد عياد بالجماعة القروية سيدي حجاج، إقليم سطات.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أقدم ثلاثيني على الإجهاز على أحد جيرانه بواسطة حجرة، وتركه جثة هامدة مضرجة في الدماء.

وعرف مسرح الجريمة إستنفار لعناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي سيدي حجاج، حيث جرى اعتقال 5 أفراد من أسرة واحدة، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

هذا وجرى نقل جثة الهالك عبر سيارة نقل الأموات، نحو مصلحة التشريح بالمستشفى الجهوي بسطات، لفائدة البحث القضائي.