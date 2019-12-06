خطفت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا ، الأنظار، مساء اليوم الخميس، على البساط الأحمر، وعند لقاء جمهورها المغربي الذي حج لجنبات قصر المؤتمرات لرؤية نجوم مهرجان مراكش في اليوم السابع.
واعتبرت شوبرا تكريمها في مراكش أمرا مميزا، بعد 20 سنة من بداية مشوارها، خصوصا أن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش حدث مميز، حسب تعبيرها.
وتوجهت بريانكا، نحو الجمهور الذي استقبلها بحرارة، أثناء وصولها للبساط الأحمر للمهرجان، محاولين التقاط صور لها بهواتفهم توثق لحظة اقتراب نجمة بوليوود منهم.
وحلت بريانكا شوبرا للمرة الثانية في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بعد الحضور له سنة 2012، بمناسبة تكريم السينما الهندية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة بوليوود تسطع في سماء مهرجان مراكش.. بريانكا شوبرا تصنع الحدث واستقبال حار من الجمهور-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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