إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي سيلفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقال نادي إيفرتون الإنكليزي، اليوم الخميس، مدربه البرتغالي، ماركو سيلفا، من منصبه أثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي وآخرها سقوطه أمام جاره ليفربول 2-5 في مباراة الدربي الأربعاء، وأكد فريق الـ "توفيز" الإقالة في بيان جاء فيه "يؤكد فريق إيفرتون أن المدرب ماركو سيلفا غادر الفريق".

وتابع "سيتسلم الأسكتلندي دونكان فيرغوسن، مهمة تدريب الفريق مؤقتًا، وسيشرف عليه أمام تشلسي السبت"، وارتبط اسم المدرب السابق دافيد مويس، بعودة محتملة إلى ملعب "غوديسون" بدلًا من سيلفا حتى نهاية الموسم.

وكان سيلفا (42 عامًا) استلم منصبه قبل 18 شهرًا وخاض الفريق بإشرافه 60 مباراة فاز في 24 منها وخسر مثلها وتعادل في 12 مباراة، ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة ويهدده الهبوط إلى الدرجة الاولى.

وكان إيفرتون أنهى الموسم الأول بإشراف سيلفا في المركز العاشر، وأنفق النادي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز صفوفه هذا الموسم، لكن الفريق لم يفز سوى في 4 مباريات مقابل تعادلين وتسع هزائم بعد 15 مرحلة هذا الموسم.

وبات سيلفا خامس مدرّب يُقال من منصبه في الدوري الانكليزي الممتاز منذ مطلع الموسم الحالي بعد الإسباني خافي غارسيا، ثم بديله ومواطنه كيكي سانشيز فلوريس، والارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، والإسباني أوناي إيمري.