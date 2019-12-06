شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة تدريب مصرية ونجاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث العسكرى، إنه فى إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية، أمس، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وجار تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.
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