شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة تدريب مصرية ونجاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، نجاة أحد الطيارين نتيجة سقوط طائرة تدريب بعد عطل مفاجئ. وقال المتحدث العسكرى، إنه فى إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية، أمس، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وجار تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.

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