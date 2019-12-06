شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: سقوط مقاتلة عسكرية ونجاة قائدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن الجيش المصري أمس (الخميس)، سقوط إحدى مقاتلاته خلال مهمة تدريبية إثر عطل مفاجئ بها ونجاة قائدها. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي: «في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب، حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها ونجاة الطيار بعد تمكنه من القفز بالمظلة». وأضاف: «يجري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة».



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