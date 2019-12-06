منع التصويت على مشروع قانون الإبادة الجماعية للأرمن في مجلس الشيوخ الأميركي

منع السناتور الجمهوري كيفن كرامر، مجلس الشيوخ الأميركي من التصويت على مشروع قانون يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، قائلا : "إن الوقت غير مناسب لإصدار تشريع سيثير غضب تركيا ".
وأقر مجلس النواب، بقيادة الديمقراطيين مشروع القانون بأغلبية 405 أصوات في 11 تشرين أول، لكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويؤكد مشروع القانون أن سياسة الولايات المتحدة تدعم إحياء ذكرى مقتل 1.5 مليون أرميني على أيدي قوات الإمبراطورية العثمانية في الفترة من 1915 إلى 1923 على أنه إبادة جماعية.
وتقبل تركيا أن الكثير من الأرمن الذين عاشوا في الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تعارض الأرقام وتنفي أن عمليات القتل كانت بشكل منهجي وتشكل إبادة جماعية.
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