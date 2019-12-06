منع التصويت على مشروع قانون الإبادة الجماعية للأرمن في مجلس الشيوخ الأميركي

منع السناتور الجمهوري كيفن كرامر، ​مجلس الشيوخ الأميركي​ من التصويت على مشروع قانون يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، قائلا : "إن الوقت غير مناسب لإصدار تشريع سيثير غضب ​تركيا​ ".

وأقر ​مجلس النواب​، بقيادة الديمقراطيين مشروع القانون بأغلبية 405 أصوات في 11 تشرين أول، لكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويؤكد مشروع القانون أن ​سياسة​ ​الولايات المتحدة​ تدعم إحياء ذكرى مقتل 1.5 مليون أرميني على أيدي قوات الإمبراطورية العثمانية في الفترة من 1915 إلى 1923 على أنه إبادة جماعية.

وتقبل تركيا أن الكثير من ​الأرمن​ الذين عاشوا في الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في ​اشتباكات​ مع ​القوات​ العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تعارض الأرقام وتنفي أن عمليات القتل كانت بشكل منهجي وتشكل إبادة جماعية.