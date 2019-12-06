وزارة النقل السورية تعفي الشاحنات العراقية من رسوم الدخول

أصدرت وزارة النقل السورية قرارا أعفت بموجبه الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة على دخولها الأراضي السورية عبر بوابة البوكمال القائم.
وأوضح مدير الجاهزية بوزارة النقل سليمان خليل أن "الوزارة أصدرت القرار لتيسير وتسهيل حركة النقل وخاصة تصدير الحمضيات والمواد الزراعية السورية وغيرها إلى العراق".
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