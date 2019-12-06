وزارة النقل السورية تعفي الشاحنات العراقية من رسوم الدخول

أصدرت وزارة النقل السورية قرارا أعفت بموجبه ​الشاحنات​ ​العراق​ية من الرسوم المفروضة على دخولها ​الأراضي السورية​ عبر بوابة ​البوكمال​ القائم. وأوضح مدير الجاهزية بوزارة النقل سليمان خليل أن "الوزارة أصدرت القرار لتيسير وتسهيل حركة النقل وخاصة تصدير الحمضيات والمواد الزراعية السورية وغيرها إلى العراق".

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