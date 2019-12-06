فقدان مروحية تابعة للحرس الوطني الأميركي في مينيسوتا

أعلن مدير الإتصالات في الحرس الوطني لولاية مينيسوتا الأميركية الكولونيل جو شاركي، أن "طائرة مروحية تابعة للحرس الوطني فقدت بعد أن أقلعت من منشأة تابعة للجيش في سانت كلاود- مينيسوتا"، موضحا أن "الطائرة من نوع طائرة "يو إتش -60 بلاك هوك"، إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول عدد الأفراد الذين كانوا على متن المروحية أو وجهة رحلتها.
وأكد في حديث لقناة " ABC News" أن "الحرس الوطني يحاول حاليا العمل مع السلطات المحلية في سانت كلاود استنادًا إلى نمط رحلاته لمعرفة موقع المروحية".
*ترجمة "النشرة".
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