فقدان مروحية تابعة للحرس الوطني الأميركي في مينيسوتا

أعلن مدير الإتصالات في الحرس الوطني لولاية ​مينيسوتا​ الأميركية الكولونيل جو شاركي، أن "​طائرة​ ​مروحية​ تابعة للحرس الوطني فقدت بعد أن أقلعت من منشأة تابعة للجيش في سانت كلاود- مينيسوتا"، موضحا أن "الطائرة من نوع طائرة "يو إتش -60 بلاك هوك"، إلا أنه لم يقدم ​تفاصيل​ حول عدد الأفراد الذين كانوا على متن المروحية أو وجهة رحلتها.

وأكد في حديث لقناة " ABC News" أن "الحرس الوطني يحاول حاليا العمل مع السلطات المحلية في سانت كلاود استنادًا إلى نمط رحلاته لمعرفة موقع المروحية".

*ترجمة "النشرة".