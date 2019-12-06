غسان عطالله: كنا من أول من سهّل وعبّد الطريق من أجل تأليف حكومة منتجة

لفت وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ إلى أنه "لدينا الكثير من الوقت من أجل التشاور بشأن ​الاستشارات النيابية​ أكثر واتخاذ مواقف واضحة أكثر"، مشيراً إلى "إننا من أول الطريق كنا واضحين في موضوع المشاورات وسهلنا وعبدنا الطريق لتكون هناك حكومة منتجة وعلى رأسها يجب ان يكون هناك شخص ينال ثقة اللبنانيين وذلك بالتنسيق مع رئيس اكبر كتلة سنية ونعول على رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الذي عمل على تسمية ​سمير الخطيب​ ونحن بانتظاره ليكون واضحا وصريحا في الاستشارات".

وفي حديث تلفزيوني، علق عطالله على بيان تكتل "​الجمهورية القوية​" بشأن عدم تسمية أحد ل​رئاسة الحكومة​ في الاستشارات النيابية، قائلا "لا يمكن لمن يشارك في ​السلطة​ ويتمتع بمغانمها ان يقرر بلحظة من أجل الشعبوية أن يصبح قائدا للثورة وقائد معارضة"، مشيراً إلى أن "الامور أسطع من ​الشمس​ في هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول امكانية تأجيل موعد الاستشارات النيابية، أوضح عطالله أن "الموضوع مرهون بالظروف والامور التي ستجري من اليوم حتى يوم عقد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل".