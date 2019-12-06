"النشرة": وزير واحد لحقيبتي الإعلام والثقافة؟

علمت "​الخليج 365​" انه يدور الحديث عن وجوب أن يتولى وزير واحد حقيبتي الثقافة والإعلام، بإعتبار ان الاخيرة ستوضع على بساط البحث التشريعي لإلغائها، بينما يستطيع ​وزير الثقافة​ أن يتولاها ايضاً في ظل الاتفاق على تخفيض عدد الوزراء الى 24 وزيرا من بينهم وزراء دولة، مما يعني إمكانية تولي وزير واحد لأكثر من حقيبة.

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