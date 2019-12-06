شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الرسائل فى لقاء عبد العال ورئيس جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء الوفد البرلمانى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم بالرئيس سيلفا كير رئيس جنوب السودان عددًا من الرسائل من كلا الجانبين أكدت عمق العلاقات بين البلدين.

وجاءت رسائل رئيس جنوب السودان كما يلى:

1-سعيد جدًا بزيارة الوفد البرلماني المصري لجنوب السودان، وأتمنى نقل تحياتي لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

2-مصر بمثابة الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة ولا ننسى وقوف الدولة المصرية بجوار أبنائنا الطلبة من الجنوب ممن يدرسون في الجامعات المصرية.

3-لدى المصريين مهارات وخبرات وقدرات مشهود لها في مجال الزراعة والاستثمار، ونتوقع زيادة عدد الشركات المصرية التي تقوم بالاستثمار في جنوب السودان ولا نعتبر المستثمرين المصريين اجانب.

فيما جاءت رسائل الدكتور على عبد العال كالتالى:

1-نقل الدكتور علي عبد العال للرئيس سيلفا كير تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه العميق والكامل لجنوب السودان.

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2-الدولة المصرية حريصة على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، وتقديم سبل الدعم التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان.

3-حرص مجلس النواب المصري على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين مصر وجنوب السودان عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.

4-نرحب بمشاركتكم في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

يذكر أن وفد برلماني برئاسة الدكتور على عبد العال يقوم حاليا بزيارة لجنوب السودان بدأت من يوم الإثنين.