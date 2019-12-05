شفشاون.. مصرع 3 تلاميذ اختناقا بسبب غاز البوتان

لقي 3 تلاميذ مصرعهم، اليوم الخميس، بشفشاون،اختناقا، إثر تسرب غاز البوتان المرتبط بسخان ماء، بمنزلهم المتواجد بشارع ابن الزهرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″K فإن الضحيتين المنحدرين من مدينتي طنجة وتطوان، لقيا حتفهما فور تسرب الغاز داخل المنزل، فيما فارق الضحية الثالث المنحدر من مدينة الخميسات الحياة مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى المحلي بشفشاون.

ونقلت جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بشفشاون، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.