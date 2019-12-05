جمعية للموسيقى الأندلسية يرأسها والي جهة الشرق تقدم عرضا فنيا بـ”إسرائيل”

استنكرت 26 جمعية مغربية إقدام جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء، التي يرأسها معاذ الجامعي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة–أنجاد، على تقديم عرض موسيقي في إسرائيل، واستعدادها لـ«استقبال مجموعة صهيونية في الدار البيضاء».

وجاء في بيان الاستنكار أن “هذا ليس إحياء للتراث الثقافي اليهودي المغربي، كما يزعم هؤلاء المطبعون، بل هو خدمة مجانية تقدم للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين”.

واعتبرت الجمعيات أن المشاركة في الحفل، هو”تغطية على جرائم الكيان الصهيوني، وتحسين لصورته في العالم، وكأنه صديق لشعوب المنطقة ويحمى الفنالمغربي اليهودي، فيما الكيان الصهيوني يقتل ويسفك دماء الأبرياء في فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها من دول المنطقة”.