مريم حسين لم تنتبه إلى الخماري بجانبها وهي تتحدث عنه ففاجأها.. وعن إطلالتها: نوع من “الحماق” فهي خاصة بالرجال – فيديو

عبرت الفنانة المغربية، مريم حسين، القاطنة في الإمارات، في تصريح إعلامي عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل في فيلم تحت إشراف المخرج نور الدين لخماري، وذلك أثناء مشاركتهما في الدورة 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وقالت مريم حسين، في تصريحها عن رغبتها الكبيرة في خوض تجربة سينمائية في المغرب، والعمل مع المخرج نور الدين لخماري، قبل أن يحضر هذا الأخير إلى البساط الأحمر، حيث تحدثا أمام الكاميرا عن فكرة الاشتغال معا، وعبر كل واحد منهما عن التحمس للفكرة، خصوصا مريم حسين، التي قالت إن بإمكانها المشاركة في فيلم للخماري، دون مقابل.

وارتدت مريم حسين على البساط الأحمر زيا رجاليا غريبا، لكنها أضافت عليه بعض اللمسات، والإكسسوارات النسائية.