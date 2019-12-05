إصابة خطيرة في حادث طرق قرب مفترق الزرازير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت الناطقة بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده وقوع حادث طرق بين سيارتين قرب مفترق 'الزرازير'. وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لشاب (30 عامًا) مصاب بجراح خطيرة وإصابة طفيفة لمرأة أخرى، وتم نقلهما على إثرها إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج الطبي اللازم".

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