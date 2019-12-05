شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل 11 وإصابة نحو 100 في انفجار أسطوانات غاز بقاعة للأعراس في مدينة سقز غرب إيران والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 مكان الحادث Advertisements أفاد مراسل روسيا اليوم في إيران، بمقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء انفجار خمس أسطوانات غاز داخل قاعة للأعراس في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال. من جانبه أكد نائب حاكم إقليم كردستان للشؤون الأمنية والسياسية أن الانفجار ناجم عن تسرب في مدفأة للغاز في قاعة الأعراس بالمدينة، مشيرا إلى أن ثلاثة من المصابين بحالة صحية حرجة.

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