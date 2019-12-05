اعتقال 6 عناصر من بوكو حرام في السودان

الخميس 5 ديسمبر 2019

جنود السودان Advertisements

أعلنت الاستخبارات العسكرية في الجيش السوداني، اليوم الخميس، القبض على 6 عناصر من تنظيم بوكو حرام الإرهابي، في السودان، يحملون الجنسية التشادية.



وأفاد بيان للجيش السوداني، بتسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية التشادية، بموجب برتوكول تعاون بين السودان، وليبيا، والنيجر، وتشاد، وفق "سودان تربيون" الإخباري.

وأكد الجيش في بيانه جاهزيته لكشف أي عناصر إرهابية تدخل السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.