شكرا لقرائتكم خبر عن النواب العراقي يقرّ «المفوضية العليا للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

صوّت مجلس النواب العراقي في جلسة عادية عقدها مساء اليوم، بالموافقة على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المثير للجدل. وقرر المجلس رفع جلسته إلى الأسبوع المقبل لمتابعة بنود جدول أعماله.

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