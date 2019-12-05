احتجاج فلسطيني على زيارة نجل رئيس البرازيل لمستوطنة بالضفة

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين، فرانسيسكو ماورو اولند، بعد زيارة البرلماني البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونار لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.



وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم، استدعت، الخميس، فرانسيسكو ماورو أولند سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين، وذلك عقب زيارة النائب البرازيلي لمستوطنة "بساجوت" المقامة على الأراضي الفلسطينية مساء أمس ضمن جدول زيارته لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية "غير شرعية وغير قانونية، وأن زيارتها من قبل إدواردو بولسونارو ما هو إلا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أن دولة فلسطين "اطلعت بقلق بالغ على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين الصادر اليوم عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

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وأشار إلى أن "موقف دولة فلسطين الثابت في احترامنا وتقديرنا لاستقلالية مكتب المدعية العامة"، مشددا على "مواصلة السعي للحفاظ على استقلاليته ونزاهته".

وقال المالكي: "إنه في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها".

وتابع: "نرى أن هذا التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلاً من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا".

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن "هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية أحادية الجانب لطرف واحد، بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على مصادر دولية وموثوقة ومستقلة".

وقال المالكي إن "ما لمسناه هو عدم التقيد بمعايير وممارسات موحدة في طرح جميع الحالات الأخرى الخاضعة للدارسة الأولية أمام مكتب المدعية العامة، وهو سيؤدي بلا شك إلى تقويض خطير لمصداقية المحكمة وموضوعيتها".