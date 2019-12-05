سقوط قذيفتي "مورتر" داخل قاعدة بلد الجوية في العراق

قال مصدران عسكريان عراقيان، الخميس، إن قذيفتي مورتر سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق.

وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم، حسب وكالة رويترز.

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وتستضيف قاعدة بلد قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد.

وسقطت خمسة صواريخ الثلاثاء الماضي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران هي التي شنت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد الجوية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العين الإخبارية" إن "مجموعة مختصة بإطلاق الصواريخ مكونة من مليشيات كتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء نفذت الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.