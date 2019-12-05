مكافأة واشنطن واحتجاجات فرنسا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: 15 مليون دولار أمريكية للإيقاع بأحد أخطر إرهابيي الحرس الإيراني، وواشنطن: الوقت حان لوقف انتهاكات إيران وعزل النظام، وقبرص تطالب "العدل الدولية" بحماية حقوقها البحرية من الأطماع التركية، وحمدوك من واشنطن: عهد الإخوان انتهى والسودانيون انتصروا، وبيلوسي تعد لائحة مساءلة الرئيس.. وترامب: فلتفعلوا ذلك الآن، وفرنسا: أنشطة إيران "الصاروخية" تخالف التزاماتها الدولية.

كما تتابعون أيضا في السياسة: احتجاجات واسعة بفرنسا.. تعطل المواصلات وإغلاق برج إيفل، وروسيا تعلق العمل بمنشأة فوردو النووية الإيرانية لأسباب تقنية، وواشنطن تبقي على 600 جندي شمالي سوريا، وعثمان خان إرهابي ”جسر لندن“.. سجين ”شديد الخطورة“ قبل إطلاق سراحه، والجيش الليبي يطالب بدعم دولي للقضاء على الإرهاب.

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وفي الاقتصاد تطالعون: بنك ألماني يقترب من اختراق حصار حكومة أردوغان لإسطنبول بصفقة، والصين تطالب أمريكا بخفض الرسوم الجمركية لإبرام الاتفاق التجاري، وتوقعات بتعافي الطلب على النفط بدعم قواعد 2020، وصعود جماعي للمعادن بقيادة الذهب وسط إشارات متباينة بشأن التجارة، وأوبك+ تدعو إلى خفض إضافي قدره 500 ألف برميل يوميا.

وإلى الملاعب تجدون: لوكاكو وسمولينج يتسببان في هجوم عنيف على صحيفة إيطالية.

وفي الفن تقرأون: رامي مالك لبطل سلسلة ”جيمس بوند“: أنت خالد مثل هذه الأفلام.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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