- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال 6 عناصر من بوكو حرام في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
أعلنت الاستخبارات العسكرية في الجيش السوداني، اليوم الخميس، القبض على 6 عناصر من تنظيم بوكو حرام الإرهابي، في السودان، يحملون الجنسية التشادية.
وأفاد بيان للجيش السوداني، بتسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية التشادية، بموجب برتوكول تعاون بين السودان، وليبيا، والنيجر، وتشاد، وفق "سودان تربيون" الإخباري.
وأكد الجيش في بيانه جاهزيته لكشف أي عناصر إرهابية تدخل السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 6 عناصر من بوكو حرام في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.