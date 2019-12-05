ترامب ينتقد الحملة الوحشية في إيران ويحذرطهران من أي تهديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، حملة إيران على المتظاهرين وقال، إن "الولايات المتحدة ستساند المحتجين هناك". وأدلى ترامب بتصريحه للصحافيين قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع الممثلين الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وقال ترامب: "إنهم يقتلون الناس، ويعتقلون الالاف من مواطنيهم في قمع وحشي"، وأضاف أنه "وضع مروع" محذراً من أن أي تهديد من إيران "سيُرد عليه بشكل قوي جداً".

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