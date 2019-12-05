بريطانيا وفرنسا وألمانيا: إيران تطور صواريخ لحمل رؤوس نووية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 اتهمت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الخميس معتبراً أنها "زيف يائس".

وقال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "أفعال إيران تتعارض" مع قرار الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران".

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