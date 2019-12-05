شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلي وجرحى بهجوم مسلح على مقهى في شارع خاتم الأنبياء جنوب طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أفادت مواقع إيرانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بهجوم مسلح استهدف مقهى في شارع خاتم الأنبياء جنوبي العاصمة طهران.

وحسب المصادر نفسها فإن مسلحين هاجموا المقهى وأطلقوا الرصاص عشوائيا في شارع خاتم الأنبياء وحطموا نوافذ بعض السيارات المارة والمتوقفة. من جانبها قالت وكالة فارس للأنباء إن أحد الجرحى طفل في الثانية عشرة من عمره، وأضافت أن الحادث ليس إرهابيا إنما ناجم عن خلاف قبلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قتلي وجرحى بهجوم مسلح على مقهى في شارع خاتم الأنبياء جنوب طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.