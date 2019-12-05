أعلن تكتل "​الجمهورية القوية​" في بيان أنه "انطلاقاً من الطريقة التي تم التحضير فيها للاستشارات النيابية يوم الاثنين في 9 كانون الاول 2019، وانطلاقاً من عدم دستورية الخطوات التي اتبعت خصوصاً لجهة تبدية التأليف على التكليف، وانطلاقاً من الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم ب​حكومة​ اخصائيين مستقلين يتمتعون بالمصداقية والشفافية وبعيدين عن تأثير جماعة ​السلطة​، وانطلاقاً من حاجة البلاد إلى حكومة تستطيع إخراج ​لبنان​ من ​الأزمة​ المالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة، فإن التكتل اتخذ قراراً بعدم تسمية أحد في الاستشارات التي سيشارك فيها نواب التكتل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية القوية: إتخذنا قراراً بعدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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