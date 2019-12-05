تظاهرة أمام منزل سمير الخطيب في المنارة

تجمع عدد من الناشطين وتظاهروا مساء أمام منزل المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب في المنارة.
ورددوا هتافات منددة ورافضة لتكليف الخطيب تشكيل الحكومة.
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