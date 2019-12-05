النشرة: تدهور آلية تابعة لقوى الأمن على طريق الخردلي دير ميمس والأضرار مادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "آلية تابعة ل​قوى الأمن الداخلي​ تدهورت على طريق ​الخردلي​ دير ميمس بسبب الانزلاقات واقتصرت الأضرار على الماديات".

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