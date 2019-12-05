المستقبل: التيار غير معني بما يتم تداوله عن دعوة إلى مسيرة باتجاه بيت الوسط السبت

أكدت هيئة شؤون الإعلام في تيار "المستقبل" أن "التيار غير معني لا من قريب ولا من بعيد، بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بيان منسوب الى ما يسمى "الهيئة الداعمة للشيخ سعد الدين ​رفيق الحريري​" يدعو إلى مسيرة باتجاه ​بيت الوسط​، صباح السبت في 7 كانون الأول، تحت عنوان "معك يا شيخ سعد" ودعم ​الطائفة السنية​"، موضحةً أن "الدعوة صادرة عن جهة مجهولة وهي غير موجودة في الاساس"، منبهةَ المحازبين وكافة المواطنين الى "وجوب عدم التعامل معها".

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