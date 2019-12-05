بطيش: لن أقبل بزيادة سعر ربطة الخبر عن الـ1500 ليرة أو تخفيض الوزن عن الـ1000 غرام

أكد وزير الإقتصاد في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​ "أننا في أزمة وطنية كبيرة، و​الأزمة​ الإقتصادية هي نتيجة نموذج تم إتباعه منذ التسعينات وهو إرتكز عي الريع وليس على الإنتاج"، مشيرا الى أن "النموذج الإقتصادي إحتكاري منذ أوائل التسعينات، نحن نصدر بقيمة 3 مليار ونستورد بـ20 مليار، وعندما وضعنا حد أدنى من الرسوم لحماية الإنتاج "قامت القيامة". اليوم سقط هذا النموذج الإقتصادي المرتكز على الريع بالفوائد والمضاربات وعدم الإنتاج المرتبط ب​الفساد​".

ولفت بطيش في حديث تلفزيوني الى أن "ما نصدره يمثل 15 في المئة مما نتسورد بينما في الماضي أي في السبعينات ما نصدرة كان يمثل 60 الى 70 في المئة وفقا لارقام ​البنك الدولي​، ووقتها ​لبنان​ كان بلد خدمات بإمتياز"، مشددا على "أنني لن أقبل بزيادة سعر ربطة الخبر عن الـ1500 ليرة أو تخفيض الوزن عن الـ1000 غرام وسنتخذ إجراءات أكثر من الإجراءات الحالية"، مبينا "أننا قمنا بدراسة أظهرت أن كلفة ربطة الخبز لا تزيد عن ألف ليرة برغم الغلاء".