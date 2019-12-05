نحاس: منذ التسعينات لم يكن لدينا حوكمة حقيقية لقيادة البلد الذي كان مقسما الى مذاهب

رأى النائب ​نقولا نحاس​ أن "​الإقتصاد​ الريعي هو نتيجة وليس سبب. والسبب متشعب لأننا منذ التسعينات لم يكن لدينا حوكمة حقيقية لقيادة البلد الذي كان مقسما الى أقسام مذهبية غير قادرة على إنتاج ​منظومة​ حكم"، مشددا على أن "الحكم لا يحصل بالتوافق بل بالإلتزام ببناء دولة قوية، بينما نحن منذ الـ1975 نوزح حصص ونأخذ من الصندوق".

وأوضح نحاس في حديث تلفزيوني أنه "على مدى 30 سنة لم يتم تقديم أي حلول بل تم وضع 6 مشاريع تنظيمية للإقتصاد آخرها ماكنزي لكن لم ينفذ منها شيء، لأن هم المسؤول ليس بناء ​الاقتصاد​ بل أن يؤمن لجماعته الريع والدفق المالي من دون إنتاج"، مشيرا الى أن "موضوع تمويل ​الدولة​ من قبل ​المصارف​ هو موضوع للبحث وتأسس منذ الـ1992 و93 و94، ليس جائزا أ تدين المصارف الدولة دون شروط"، متسائلا: "كيف وصلنا الى حجم دولة بهذا الثقل الذي لا قدرة لنا على تحمله".