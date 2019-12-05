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بو صعب: وزير الدفاع لا يعطي القرار لا باقفال طريق ولا بفتحها والجيش يأتمر فقط بقائد الجيش

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نفى وزير الدفاع في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ "إعطاء القرار لا باقفال طريق ولا ب​فتح طريق​"، موضحاً أن "الجيش يأتمر من قائد الجيش عبر غرفة العمليات أي كل الألوية والافواج والمخابرات تأتمر ل​قيادة الجيش​".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بو صعب إلى أن "12 معبر غير شرعي لا تزال تعمل لليوم طالبت باغلاقها بمراسلة لقيادة الجيش"، مؤكداً أن "الجيش يعمل دوماً على الحفاظ على الوطن ويعمل بعيداً من ال​سياسة​ والسياسيين".

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