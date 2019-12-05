نفى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب "إعطاء القرار لا باقفال طريق ولا بفتح طريق"، موضحاً أن "الجيش يأتمر من قائد الجيش عبر غرفة العمليات أي كل الألوية والافواج والمخابرات تأتمر لقيادة الجيش".
وفي حديث تلفزيوني، لفت بو صعب إلى أن "12 معبر غير شرعي لا تزال تعمل لليوم طالبت باغلاقها بمراسلة لقيادة الجيش"، مؤكداً أن "الجيش يعمل دوماً على الحفاظ على الوطن ويعمل بعيداً من السياسة والسياسيين".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: وزير الدفاع لا يعطي القرار لا باقفال طريق ولا بفتحها والجيش يأتمر فقط بقائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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