خير الدين: الحكومة المقبلة المطلوب منها ترميم الثقة واعادة الدورة الاقتصادية

أكد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أن "​الحكومة​ المقبلة المطلوب منها ترميم الثقة واعادة ​الدورة​ الاقتصادية واعطاء ​القضاء​ سلطة واستقلالية واعادة الحق لأصحابه".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خير الدين "أننا نفقد كل مكونات ​الدولة​ ونفقد ​السلطة​، والقورة التي نراها هدفها تحسين آداء السلطة".

ولفت الى أنه "لا يوجد آداء في ثورة يمكن ان تحصره، لأنه لا يوجد قائد، وهذا عامل ايجابي للموجودين في السلطة، ان هناك من يراقبهم".

وأشار خير الدين الى أنه "عندما تم توقيع ​اتفاق الطائف​ لم نطبقه وبقي فيه ثغرات"، لافتاً الى "اننا عانينا من ​رئيس الجمهورية​ القوي وانتزعنا السطة منه واعطينا للحكومة مجتمعة، ونحن فشلنا الطائف من الداخل ولم نطبقه".

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