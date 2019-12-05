ظريف: مزاعم فرنسا وبريطانيا وألمانيا كذبة يائسة

هاجم وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "مزاعم ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ حول تطوير إيران ​صواريخ​ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، قائلا "أحدث رسالة من E3 إلى ​الأمم المتحدة​، بشأن ​الصواريخ​ هي كذبة يائسة للتستر على عدم كفاءتها البائسة في الوفاء بالحد الأدنى من التزامات اتفاق التبادل التجاري الخاصة بها وإذا أرادت E3 قدرا كبيرا من المصداقية العالمية، فيمكنها أن تبدأ بممارسة السيادة بدلا من الركوع إلى البلطجة الأميركية".

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