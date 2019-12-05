مقتل 11 وإصابة نحو 100 في انفجار خمس أسطوانات غاز بقاعة للأعراس في إيران

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء ​انفجار​ خمس اسطوانات غاز داخل قاعة للأعراس في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن من بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.

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