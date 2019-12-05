خارجية فلسطين تستدعي سفير البرازيل في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية ال​فلسطين​ية عن "استدعاء السفير ​البرازيل​ي لدى فلسطين فرانسيسكو ماورو اولند، احتجاجا زيارة نجل الرئيس البرازيلي لمستوطنة مقامة على أراض فلسطينية محتلة"، مشيرةً إلى أنه "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين ​رياض المالكي​، استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأميركيتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة ​رام الله​، فرانسيسكو ماورو اولند سفير البرازيل لدى فلسطين، وذلك عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية، مساء أمس ضمن جدول زيارته ل​إسرائيل​ والتي تستمر لعدة أيام برفقة وفد برلماني برازيلي".

وفي بيان لها، أكدت ​الخارجية الفلسطينية​ أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية وأن زيارتها من قبل السيد ادواردو بولسونارو ما هي إلا خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات ​مجلس الأمن​ و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​"، مشيرةً إلى أن "هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها ​الشعب الفلسطيني​ لمدة طويلة، حيث أن البرازيل كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في ​أميركا اللاتينية​".