خارجية فلسطين تستدعي سفير البرازيل في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن "استدعاء السفير البرازيلي لدى فلسطين فرانسيسكو ماورو اولند، احتجاجا زيارة نجل الرئيس البرازيلي لمستوطنة مقامة على أراض فلسطينية محتلة"، مشيرةً إلى أنه "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأميركيتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، فرانسيسكو ماورو اولند سفير البرازيل لدى فلسطين، وذلك عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية، مساء أمس ضمن جدول زيارته لإسرائيل والتي تستمر لعدة أيام برفقة وفد برلماني برازيلي".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية الفلسطينية أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية وأن زيارتها من قبل السيد ادواردو بولسونارو ما هي إلا خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أن "هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، حيث أن البرازيل كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أميركا اللاتينية".
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