الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف العربي في جازان

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" عن "إسقاط ​طائرة​ استطلاع تابعة للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​، وذلك في منطقة ​جازان​ جنوب غربي السعودية". وكان المتحدث باسم قوات ​الحوثيين​ العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرتي استطلاع للتحالف، إحداهما في منطقة جازان، والثانية في مديرية باقم عند عسير على الحدود بين السعودية و​اليمن​.

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