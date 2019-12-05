البنتاغون: تمديد معاهدة ستارت-3 لا يصب في مصلحة اتفاق أشمل مع روسيا والصين

أعلن نائب ​وزير الدفاع الأميركي​ جون رود أن "تمديد ​الولايات المتحدة​ لمعاهدة ستارت-3 في الوقت الحالي سينقص من فرص إقناع ​روسيا​ و​الصين​ بإبرام اتفاقية أكثر شمولا".

وأشار رود في مجلس الشيوخ ردا على سؤال لماذا لم يتخذ ​البنتاغون​ قرارا حتى الآن بتمديد معاهدة ستارت-3، التي تنتهي مدة سريانها في شباط 2021 الى أنه "إذا قامت الولايات المتحدة ب​التمديد​ الآن، فإن ذلك، حسبما أرى، سيقلص فرص إقناع روسيا والصين بالبدء في مفاوضات بشأن اتفاقية أشمل".

ولفت الى أنه "لدينا وقت حتى شباط 2021، والأمر لن يتطلب مفاوضات كبيرة إذا قررت الولايات المتحدة وروسيا تمديد المعاهدة، سيتطلب الأمر الاتفاق على الوقت وفقط".

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