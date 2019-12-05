سقوط قذيفتين داخل قاعدة بلد الجوية في العراق

أكدت مصادر عسكرية عراقية لوكالة "​رويترز​" أن "قذيفتين من نوع "مورتر" سقطتا داخل قاعدة "بلد" الجوية في ​العراق​".

ولفتت المصادر الى أنه "لم ترد ​تقارير​ عن سقوط ​ضحايا​ في الهجوم".

وتستضيف قاعدة بلد قوات أميركية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كم إلى ​الشمال​ من ​بغداد​.

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