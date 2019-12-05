









اسماء السيد - ترمب يصف قمع احتجاجات إيران بالمروع والوحشي

واشنطن: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمع الاحتجاجات في إيران بأنه "وحشي". وقال إن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على أي تهديد من إيران لمصالحها في المنطقة.

قال ترمب خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الأمم المتحدة في البيت الأبيض "إنهم يقتلون العديد من الأشخاص، ويعتقلون الآلاف من مواطنيهم في قمع وحشي". وأضاف إنه "وضع مروع"، محذرًا من أن أي تهديد من إيران "سيتم الرد عليه بشكل قوي جدًا".

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن السلطات الإيرانية قد تكون قتلت أكثر من ألف شخص في الحملة التي شنتها لإخماد الاحتجاجات التي تعتبرها واشنطن التحدي الأسوأ الذي يواجه النظام الديني في طهران.

وقال الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان كوك "يبدو أن النظام قد يكون قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء الاحتجاجات". وأقر كوك بصعوبة تأكيد المعلومات، لكنه قال "نعلم بالتأكيد أن هناك مئات عدة قتلوا". أضاف "آلاف عدة من الإيرانيين أصيبوا بجروح و7 آلاف على الأقل أوقفوا".

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واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر في إيران، التي ترزح تحت عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود.

واعتبر هوك أن الحملة التي أعقبت الاحتجاجات أظهرت أن النظام وجد نفسه مضطرًا للاعتماد على القوة الوحشية، وبدا أنه يخسر التأييد، حتى ضمن الطبقة العاملة التي تشكل قاعدة تقليدية له. وقال هوك "هذه هي الأزمة السياسية الأسوأ التي يواجهها النظام في 40 عامًا".

تفوق تقديرات كوك حصيلة الـ208 قتلى التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، على الرغم من أن المنظمة أشارت إلى أن العدد قد يكون أكبر، لكنها تلتزم الحذر بسبب صعوبة تأكيد المعلومات.

وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر إيران عدوها الأول، قد ناشدت الإيرانيين الذين باستطاعتهم الالتفاف على قطع الانترنت إرسال صور عن التظاهرات.

قال هوك إن الولايات المتحدة تلقت صورًا ومقاطع فيديو من 32 ألف شخص، وهي ارتكزت في تقديراتها إلى هذه المواد، إضافة إلى تقارير من مجموعات خارجية.

ورفضت إيران حصيلة القتلى المرتفعة التي أعلنتها مصادر أجنبية، ووصفتها بأنها "أكاذيب مطلقة"، وأكدت حتى الآن فقط مقتل أربعة من رجال الأمن على أيدي "مثيري الشغب" ومدني واحد.

