شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير البرلماني حول اتفاقية البحث عن الغاز بمنطقة شمال شرق العامرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيل إيجيبت (اوف شور) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان الإثنين القادك.

وبموجب المذكرة الإيضاحية، طٌرحت منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة اكسون موبيل إيجيبت (اوف شور) ليمتد، بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرضين مقدمين من ائتلاف شركات بي بي وايوك وتوتال، وائتلاف شركتي شل وبتروناس، وتم الموافقة على عرض شركة اكسون موبيل من اللجان المُختصة بشركة إيجاس لتميزه فنياً ومالياً.

وتضمن العرض – حصول (إيجاس) علي منحة توقيع غير مستردة تُقدر بـ 10 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 220 مليون دولار وحفر عدد 4 أبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 32% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و74%) ومن غاز الربح بين (65% و73%).

وحسب المذكرة الإيضاحية، تم الاتفاق بين شركتي إيجاس وأكسون موبيل إيجيبت (اوف شور)، على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الانتاج.





























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