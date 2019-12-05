سقوط قذيفتين على قاعدة جوية في العراق تضم عسكريون أمريكيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" في نبأ لها مساء الخميس، سقوط 3 قذائف هاون، على قاعدة بلد الجوية، دون إحداث أضرار.
وكان قد وقعت انفجارات في القاعدة الجوية بلد، في أغسطس الماضي، وهي أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كيلومتر شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كيلومتر مربع، وتضم عددًا من المستشارين العسكريين الأمريكيين.
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