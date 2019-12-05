التعليم تعلن عن وظائف شاغرة بمدارس النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت مدارس النيل المصرية عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية وإدارية في جميع التخصصات للعمل في جميع فروعها بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة (فرع الياسمين، والأندلس) والشروق، ودمياط، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والسادات مع توفير مواصلات من الجيزة للسادات.

وفي بيان لها، أعلنت الوزارة عن رغبتها في تعيين معلمين أجانب مقيمين من متحدثي اللغة الإنجليزية كلغة أولى للعام الدراسي 2020-2021.

وذكرت أنه على الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة، التقدم على الموقع الإلكتروني http://nes.moe.edu.eg.