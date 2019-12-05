رئيس نقل النواب لـ"الخليج 365": صفقة الجرارات الجديدة إضافة لمرفق السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

قال المحاسب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن صفقة جرارات القطارات الجديدة التي جرى إبرامها مع شركة "جنرال اليكتريك" مؤخرًا تمثل إضافة قوية للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام لخدمة المواطنين.

وأضاف النائب عن دائرة "قويسنا - بركة السبع" في محافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الصفقة تأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة السكك الحديدية وتدعيمها بأحدث الجرارات والعربات.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن الصفقة تصب في صالح تسهيل حركة النقل بالقطارات وتقليل زمن الوصول، خاصة في ظل ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية ما يؤدي في النهاية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.