مبعوث بريطانيا لدى سوريا: الهجمات ضد المدنيين مشينة وغير مبررة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

قال المبعوث البريطاني لدى سوريا، مارتن لونجدن، إن الهجمات ضد المدنيين في عدد من المناطق السورية مشينة وغير مبررة، مؤكدًا أنهم وثقوا مقتل 14 مدنيًا في غارات جوية على أسواق سراقب ومغرة النعمان في سوريا، بالإضافة لمقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال في هجوم تل رفعت، حسبما ذكر الحساب الرسمي للخارجية البريطانية على "تويتر".

وأضاف المبعوث البريطاني لدى سوريا، أنه من المحزن سعى البعض إلى إفشال محادثات اللجنة الدستورية، ما يثير الشكوك حول التزام البعض بالعملية السياسية الحقيقية.

وأكد دعم بريطانيا، للجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية في سوريا تشمل كل عناصر قرار مجلس الأمن 2254.