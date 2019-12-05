البرلمان العراقي يوافق بالإجماع على مشروع قانون مفوضية الانتخابات المستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

وافق مجلس النواب العراقي، بالإجماع مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم صوت مجلس النواب العراقي، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

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وقال مصدر نيابي، إن "البرلمان، صوت، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، الذين تم اختيارهم".

وأضاف المصدر، أن "المقترح ينص على إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يومًا فقط".

ورفع مجلس النواب جلسته إلى الأسبوع المقبل، لمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، الهادفة إلى تهدئة الشارع العراقي، في ظل الاحتجاجات التي تضرب العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.