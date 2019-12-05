بوتين لمتطوعي روسيا: تواصلي معكم يجعلني أكثر طيبة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في المنتدى الدولي للمتطوعين المنعقد في مدينة سوتشي، أن التواصل مع المتطوعين يجعل أي شخص أفضل وأكثر طيبة.
وقال بوتين في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام المشاركين في المنتدى: "أود أن أشدد علىأن التواصل معكم يسرني دائما... لأن التواصل مع أشخاص مثلكم يجعل أي شخص أفضل وأكثر طيبة... هذا ينطبق علي تماما".
وتحيي روسيا في الخامس من ديسمبر من كل عام فعالية "يوم
وأقيم منتدى المتطوعين أيام 2-5 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 3.5 آلاف شخص من مختلف بلدان العالم.
وشهدت فعاليات المنتدى الجولة النهائية لمسابقة "متطوع روسيا - 2019" لاختيار أفضل المشاريع والبرامج التطوعية على مستوى البلاد، وإعطاء أصحابها منحا حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون روبل.
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