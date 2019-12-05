مسئول أمريكي يرجح قتل الشرطة الإيرانية 1000 متظاهر خلال الاحتجاجات الأخيرة

رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، أن تكون قوات الأمن الإيرانية قد قتلت أكثر من 1000 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات في البلاد منتصف نوفمبر الماضي.
وقال هوك في حديثه للصحفيين: "مع بدء تسرب الحقائق من إيران، يبدو أن النظام قد قتل أكثر من ألف مواطن منذ بدء الاحتجاجات".
وأضاف: "أصيب الآلاف من الإيرانيين أيضا، فيما تم احتجاز7000 شخص على الأقل".
ومنذ 15 نوفمبر الماضي شهدت عدة مدن إيرانية جنوب البلاد احتجاجات تخللتها أعمال عنف، رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار البنزين، فيما تحدث ناشطون عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن.
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