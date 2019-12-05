بوتين: مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت-3" قبل نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتمديد معاهدة "ستارت-3" لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بدون شروط مسبقة قبل نهاية العام الحالي.
وقال بوتين - خلال اجتماع لتطوير البحرية الروسية اليوم الخميس - "إن معاهدة "ستارت -3" ستنتهي قريبا، وكل اقتراحاتنا بشأن تمديدها ما زالتمطروحة على الطاولة، لكننا لم نتلق أي إجابات من الشركاء بصدد تمديد هذه المعاهدة حتى الآن".
المجال".
وأضاف أن "اجتماع اليوم سيبحث طرق مواجهة جميع الخطوات غير الودية والقرارات التنفيذية الأكثر قبولا والأقل تكلفة في هذا
يُذكر أن معاهدة "ستارت -3 " بين موسكو وواشنطن تنتهي في فبراير عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كانت ستعمل على تمديدها أم لا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي جديد يضم روسيا والصين والولايات المتحدة، إلا أن بكين رفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا.
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